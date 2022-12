Anky van Grunsven in diepe rouw na dood olympisch paard Salinero: ’Mijn hart is gebroken’

„Mijn hart is gebroken. Salinero, mijn held, heeft ons in tranen achtergelaten. Herinneringen zullen nooit vervagen”, schreef Van Grunsven op Instagram. Salinero is 28 jaar oud geworden.

„Jarenlang beheersten Van Grunsven en Salinero het (inter-)nationale dressuurtoneel en veroverden zij alle titels die er te winnen waren. Telkens weer wist Salinero het publiek te ontroeren en zorgde door zijn magistrale küren op muziek voor heel wat kippenvel”, aldus de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

Sinds 2013 in de wei

Salinero - die in 1994 werd geboren in Duitsland - kwam in 2013 voor het laatst in actie, tijdens Indoor Brabant. De afgelopen jaren stond het paard in de wei van het Anky Education Center in Erp.

Van Grunsven werd in 2000 ook olympisch kampioene dressuur, toen met Bonfire.