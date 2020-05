RKC Waalwijk haalt bezem door de selectie

RKC neemt afscheid van de huurlingen Tijjani Reijnders, Clint Leemans, Hannes Delcroix, Dylan Vente, Stanley Elbers, Emil Hansson en Stefan Velkov, die allemaal naar hun eigenlijke werkgevers terugkeren.

Drost en Van Weert

Kees Heemskerk, Fabian Sporkslede, Ingo van Weert en Henrico Drost krijgen geen nieuw contact. Van Weert speelde sinds 2013 voor RKC en heeft 123 officiële duels gespeeld voor de club uit Waalwijk, terwijl Drost in twee periodes tot 187 officiële wedstrijden voor RKC is gekomen.

Naast deze elf spelers van de eerste selectie neemt RKC afscheid van vrijwel de complete tweede selectie. Slechts vier spelers sluiten aan in het nieuwe seizoen: Teun van Grunsven, Sebbe Augustijns, Luuk Wouters en David Min. In een later stadium wordt Nigel Langras hier mogelijk nog aan toegevoegd.

Mike Grim

RKC heeft Hans Mulder, Paul Quasten en Mike Grim een aanbieding gedaan om hun aflopende contract te verlengen. Met Darren Maatsen, die ook een aflopend contract heeft, wordt in een later stadium gesproken.