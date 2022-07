Premium Het beste van De Telegraaf

’Meedoen om eindzege niet reëel, maar ik blijf er wel van dromen’ Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome eindelijk weer pijnvrij

DUINKERKE - Nog niet zo heel lang geleden ging het tijdens de Tour de France veelvuldig over Chris Froome. Viermaal stond de Keniaanse-Brit op de hoogste trede van het eindpodium in Parijs te stralen in het geel. Voor de laatste keer was dat in 2017, en de kans is klein dat er na zijn horrorcrash in 2019 een vijfde Tour-zege komt. Inmiddels 37 jaar kan hij deze 109e editie toch een feestje vieren, want dit is zijn tiende deelname. En hij meldde vlak voor de overtocht van Denemarken naar de Franse kust een nog heuglijker feit. „Vanaf januari ben ik voor het eerst in jaren weer pijnvrij.”