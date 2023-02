Ajax haalt Dave Vos terug om John Heitinga op te volgen bij Jong Ajax

Vos werkte eerder al tien jaar als trainer bij Ajax, waar hij verscheidene jeugdelftallen onder zijn hoede had en bij Jong Ajax als assistent van Mitchell van der Gaag werkte. In november 2021 vertrok Vos naar Rangers FC. Bij de Schotse club was hij tot eind 2022 assistent-trainer onder Giovanni van Bronckhorst, die bij de Schotse club moest vertrekken.

„Ik ben een echte Ajacied en heb veel aan de club te danken”, zegt Vos. „Daarom doe ik graag iets terug nu Ajax weer een beroep op mij doet. Ik ken de spelersgroep goed uit mijn vorige periode bij de club en heb veel zin de spelers verder te helpen in hun laatste stappen richting het hoogste niveau.”

Interim-trainer Michel Kreek, die na het doorschuiven van Heitinga voor de groep stond, gaat nu weer verder als assistent bij Jong Ajax.