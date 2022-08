Ajax richt pijlen op Grillitsch en Ocampos

Als vervanger van Antony zet Ajax na het zo goed als zeker afhaken van Hakim Ziyech inmiddels vol in op de komst van Lucas Ocampos (28). De Argentijnse vleugelspeler van Sevilla heeft wel oren naar een overstap naar de Johan Cruijff ArenA, omdat hij in de eerste drie La Liga-duels maar tot 133 speelminuten kwam. In 2019 betaalde Sevilla, waar hij tot de zomer van 2024 onder contract staat, vijftien miljoen euro voor hem. Zijn marktwaarde wordt nu iets hoger geschat.

De temperamentvolle Ocampos heeft een schat aan ervaring in de Ligue 1, Serie A en La Liga. De oud-speler van onder meer River Plate, Monaco, Olympique Marseille en AC Milan speelde in totaal al 420 duels. Daarin scoorde hij 85 keer en leverde hij 43 assists. Ocampos beschikt over de Argentijnse en Spaanse nationaliteit. Grillitsch en/of Ocampos binnenhalen, is een race tegen de klok, omdat de transfermarkt in de nacht van woensdag op donderdag sluit.

Mohammed Kudus heeft ondanks een bod van Everton te horen gekregen dat hij niet mag vertrekken. Ajax ziet een mooie toekomst voor de middenvelder in Amsterdam, die een overstap naar het blauwe deel van Liverpool zelf wel ziet zitten.