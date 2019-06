Van Dijk: ’We hebben wel een beker te winnen’

Volgens de aanvoerder van Oranje was de 3-1 zege op Engeland - na verlenging - verdiend. „Bij vlagen speelden we uitstekend voetbal. We speelden geduldig en aanvallend kregen we genoeg kansen”, zegt hij tegen de NOS.

Van Dijk vervolgt: „We waren wat ongelukkig met de penalty tegen, maar daarna hebben we laten zien dat we heel goed kunnen zijn. En zijn we denk ik terecht door naar de finale. „We hadden het misschien eerder af kunnen maken, maar je speelt wel tegen Engeland. Misschien waren we wat gelukkig met onze goals, maar we zijn verdiend door denk ik.”

De Liverpool-stopper is blij met de Nations League. „Iedereen heeft zijn mening er over, maar er is wel een beker te winnen. En Portugal is natuurlijk een uitstekende ploeg.”

