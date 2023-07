Michael van Gerwen wint na lastige weken Poland Darts Masters: ’Fantastisch gevoel’

Van Gerwen kende in de finale nog wel een valse start. Van den Bergh snoepte direct de leg van de Groene Sloopkogel af en dus moest Van Gerwen in de achtervolging. Hij was wakker geschud, schakelde heel wat tandjes bij en boog de 0-1 achterstand om in een 3-1 voorsprong.

Bij een stand van 5-2 was het tijd voor de onderbreking. De Belg verliet hoofdschuddend het podium. Hij had geen antwoord op het spel van de ontketende Van Gerwen en voelde de bui al hangen.

Mighty Mike was echter helemaal los en kende geen genade. Ook na de pauze ging hij vrolijk verder met het slopen van zijn tegenstander. Hij noteerde uiteindelijk een gemiddelde van 113,22.

Extreem blij

„Wat een fantastisch gevoel”, zo reageerde Van Gerwen na afloop op Instagram. „Na een zware periode met de operatie ben ik extreem blij om de eerste editie van de Poland Darts Masters te winnen. Bedankt Warschau en alle fans.”

Operaties

Voorafgaand aan het toernooi liet Van Gerwen nog weten dat hij hoopt dat zijn prestaties de komende tijd niet zullen lijden onder het feit dat hij meermaals geopereerd wordt aan zijn gebit. In Warschau was dit in ieder geval niet het geval. Van Gerwen maakte dus diepe indruk. Eerder op de zaterdag avond rekende Mighty Mike al overtuigend af met zowel Luke Humphries (6-2) als wereldkampioen Michael Smith (7-3).