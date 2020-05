Zo verliep F1-race op Zandvoort 35 jaar geleden

Het podium in 1985, met van links naar rechts Alain Prost, Niki Lauda en Ayrton Senna. Ⓒ AFP

Om 15.10 uur hadden zondag in Zandvoort de lichten op groen moeten springen voor de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. De uitbraak van het coronavirus gooide echter roet in het eten. Dit is hoe de race 35 jaar geleden verliep.