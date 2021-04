Ronald Koeman wast handen in onschuld na rode kaart: ’Ik deed niets verkeerd’

,,Dit is een harde klap. We hebben het niet meer in eigen had”, zo tekende El Chiringuito TV na afloop op uit de mond van Koeman tijdens de persconferentie in Camp Nou.

„Het duel van zondag bij Valencia wordt cruciaal. Dat wordt geen gemakkelijke wedstrijd. De spelers zijn erg teleurgesteld, maar we hebben het net in de kleedkamer al wel over zondag gehad.”

Rode kaart

Het is nog onzeker of Koeman in de sinaasappelstad wel op de bank mag plaatsnemen. In de 66e minuut werd hij na de 1-1 van Granada naar de kant gestuurd door de scheidsrechter. Naar verluidt vanwege commentaar op de leiding. Koeman waste zijn handen op de persconferentie echter in onschuld.

„Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik reageerde op respectvolle wijze. Als ze zeggen dat er sprake was van een gebrek aan respect dan wil ik wel eens horen wat ik zogenaamd tegen de vierde official heb gezegd. Mijn uitsluiting was oneerlijk.”

Gebrek een concentratie

Over de nederlaag en dan met name de twee treffers van Darwin Machis en Jorge Molina stelde Koeman: „Ik denk dat er een gebrek aan concentratie was.” De twee Granada-spelers maakten in de tweede helft de openingstreffer van Lionel Messi. FC Barcelona blijft door de nederlaag derde.

