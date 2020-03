Open brief Koeman en Wiegman: ’Doe het samen’

„Nu de sport volledig tot stilstand is gekomen richten wij ons tot jullie”, beginnen de bondscoaches van respectievelijk Oranje en de Leeuwinnen hun gezamenlijke brief.

Koeman en Wiegman laten weten zich niet druk te maken over uitgestelde eindrondes of over de Olympische Spelen. „Maar natuurlijk voelt het wel vreemd aan dat we onze interlands niet kunnen spelen. We vinden het ook erg dat we jullie, onze fans moeten missen en dat wij er samen geen mooie voetbalzomer van kunnen maken. Daar balen wij van.”

Dat is echter van secundair belang, zeggen de bondscoaches. „Dit alles valt volledig in het niet bij de actualiteit van het coronavirus, wat dat ontwricht momenteel ieders leven. Ook wij zijn zeer geraakt door de gebeurtenissen en alles wat het virus momenteel aanricht in ons land en ver daarbuiten. Ons medeleven gaat uit naar de families van de mensen die aan het virus zijn overleden. Wij wensen iedereen die in het ziekenhuis ligt of aan het herstellen is veel sterkte.”

Koeman en Wiegman richten zich in hun brief ook tot al het zorgpersoneel en spreken hun bewondering uit. Ook voor alle andere beroepen die in hun greep worden gehouden door het coronavirus.

Sarina Wiegman Ⓒ ANP Sport

„Een ding staat voor ons vast; we komen dit te boven”, gaan de bondscoaches verder. „Wij kunnen alleen van opponent winnen als we het met elkaar doen. Geloof in elkaar, vecht voor elkaar, bekommer je om elkaar en laat nooit iemand zakken.”

Verder: „Tijdens EK’s en WK’s staan jullie massaal als de spreekwoordelijke twaalfde man achter Oranje, met miljoenen mensen thuis voor de buis en tienduizenden fans die ons achterna reizen naar alle uithoeken van de wereld. Jong, oud, man, vrouw, arm en rijk: die saamhorigheid, die verbinding, die eenheid, dat is wat we nu als Nederland nodig hebben.”

Als laatste doen Koeman en Wiegman nog een serieuze oproep: „Laten we luisteren naar wat de overheid van ons vraagt en volg de adviezen op. Zonder meer. Doen! Punt!”