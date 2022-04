Ajax-vrouwen nemen revanche voor verloren bekerfinale Ten Hag-equipe

Met de bekerzege houdt Ajax, nummer twee in de Vrouwen Eredivisie, de hoop op een dubbel levendig. In dat gevoel moet Ajax nog wel op de laatste speeldag koploper FC Twente verslaan en hopen dat de Tukker nog een misstap maken, gezien het doelsaldo dat ruim in het voordeel van FC Twente is.

SUPERTALENT

De eerste kansen van de bekerfinale waren voor de titelverdediger. Esmee Brugts, wie anders, loerde met een schot en een kopbal op de openingstreffer, maar Regina van Eijk had goed het oog in de doelpogingen van het achttienjarige supertalent. Ajax antwoordde in de tiende minuut met een schot van Nadine Noordam.

De actie van de Amsterdamse nummer 10 bleek het startsein voor de ene na de andere Ajax-aanval. In de meeste gevallen stond Victoria Pelova aan de basis van de offensieve dadendrang van de ploeg van Danny Schenkel. PSV-keepster Lisan Alkemade plukte een corner van Lisa Doorn uit de lucht, vlak voordat Stefanie van der Gragt de 1-0 voor Ajax kon binnenkoppen.

NOORDAM

De voormalige verdedigster van Barcelona Femini stuurde niet veel later een diepe bal in de richting van spits Romée Leuchter. Mandy van den Berg schatte de pass verkeerd in, waardoor Leuchter een dot van een kans op de openingstreffer kreeg. De neo-international vergat het cadeautje echter uit te pakken. Na een klein half uur moest Alkemade opnieuw optreden, bij een sierlijke boogbal van Leuchter.

Dat de belangen groot waren, bleek uit een harde tackle van Sherida Spitse op Brugts, maar gelukkig kon het Eindhovense pareltje weer opkrabbelen. Na 39 minuten werd het scorebord eindelijk in werking gezet, na de mooiste aanval

van de eerste helft. Strateeg Pelova speelt Leuchter op de rand van het strafschopgebied in. De ex-speelster van PSV was Van den Berg weer eens de baas, legde bal panklaar neer voor Noordam die beheerst in de lange hoek afrondde: 1-0 voor Ajax.

Nadine Noordam viert haar treffer. Ⓒ ANP Pro Shots

GELIJKMAKER THESTRUP

PSV-coach Rick de Rooij greep in de rust in en bracht Georgina Carreras voor Julie Biesmans. De Brabanders kwamen daardoor beter in de wedstrijd te zitten en klopte met de offensieve rechtsback Anika Rodriguez nadrukkelijk op de deur, maar in één van de Amsterdamse counters schoot Chasity Grant snoeihard op de lat.

Ajax leek het duel professioneel uit te gaan spelen, maar toen ging Ajax-linksback Jonna van de Velde lichtzinnig in de fout. Rodriguez snoepte haar de bal af en vond de Deense spits Amalie Thestrup bij de eerste paal: 1-1. Het was een heerlijke spitsengoal.

UITBLINKSTER PELOVA

De gelijkmaker bleek allesbehalve een mokerslag voor Ajax, dat binnen twee minuten de schade alweer had gerepareerd. Uitblinkster Pelova vond vanaf de linkerflank met veel gevoel clubtopscorer Leuchter, die koel in de lange hoek binnen knikte.

PSV probeerde nog aan te zetten, maar tot een echte grote kans kwam het niet meer. Daarmee was de vijfde Amsterdamse bekerzege een feit. Voor Nadine Noordam smaakte de zege extra zoet. Een jaar geleden verloor zij met ADO nog de eindstrijd van PSV.