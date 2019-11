Van Gerwen kan rivaal Lewis wéér tik uitdelen

Boem! Michael van Gerwen staat opnieuw in de kwartfinale van een majortoernooi. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen maakt zich bij de Grand Slam of Darts op voor een tweede clash met Adrian Lewis in een week tijd. Beide meervoudig wereldkampioenen troffen elkaar eerder in de poulefase en strijden zaterdagavond om een plek bij de laatste vier van het majortoernooi in Wolverhampton.