Hekman en Groenewoud slaan nieuwe slag in Utrecht

De tweede van vier marathonwedstrijden vond plaats op de Vechtsebanen in Utrecht. Hekman was na honderd ronden de sterkste in de sprint van zeven marathonschaatsers die voorsprong hadden gepakt op het peloton. Hij bleef Kevin Hoekstra en Bob de Vries voor.

Bij de vrouwen leek een kopgroep van vier het peloton tot aan de streep voor te blijven. Met een lange sprint passeerde Groenewoud en achter haar Imke Vormeer de vluchters alsnog. Merel Bosman eindigde als beste van de kopgroep als derde.