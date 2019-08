Definitief: Lozano vertrekt bij PSV voor recordbedrag

PSV doet geen mededelingen over de hoogte van de afkoopsom, maar volgens de Eindhovenaren gaat het om de grootste uitgaande transfer in de historie van de Brabantse club. Naar verluidt gaat het om een bedrag van ruim 40 miljoen euro. Het record bij PSV was in handen van aanvaller Memphis Depay, die vier jaar geleden voor 34 miljoen euro naar Manchester United overstapte.

Lozano (24) kwam in de zomer van 2017 uit eigen land over van CF Pachuca. Bij PSV beleefde Lozano twee succesvolle jaren. In totaal kwam de kleine vleugelflitser 79 keer in actie voor PSV, waarin hij 40 keer trefzeker was. In 2018 vierde hij met PSV het landskampioenschap.

„Ik vertrek bij PSV als een gelukkig man”, laat Lozano op de website van de Eindhovense club weten. „Ik wil alle fans bedanken voor hun geweldige support in de afgelopen jaren. Het kampioenschap was één van mijn hoogtepunten van mijn carrière. Dat was een ongelooflijk en fantastisch moment. Ik had daarnaast de droom om ooit in de Champions League te spelen. Dat lukte met PSV en dat was echt geweldig.”

