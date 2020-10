Ruud Gullit: ’Ajax moet mee in de passie van Liverpool’

Ruud Gullit. Ⓒ René Bouwman

De negentiende editie van de Champions League gaat dinsdag van start en is op voorhand een heel bijzondere, omdat de UEFA als organisator heeft besloten voorlopig geen publiek toe te laten vanwege het in Europa rondwarende coronavirus. Telesport-columnist Ruud Gullit, zelf tweevoudig Europa Cup I-winnaar, kan niet wennen aan de stadions zonder publiek. „Het komt allemaal zo onnatuurlijk over als je je hele leven voor publiek hebt gespeeld. Het doet veel af aan de beleving. In aanloop naar de poulefase zag ik Everton-Liverpool en Internazionale-AC Milan. Op papier twee geweldige stadsderby’s, maar het derbygevoel ontbrak. Desondanks hoop ik op het Champions League-gevoel.”