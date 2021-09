Mexicaanse boksster (18) overlijdt na verloren partij

„Het is met diepe droefenis en verdriet dat we van een familielid hebben vernomen dat Jeanette Zacarias Zapata deze middag is overleden”, meldde bokspromotor Groupe Yvon Michel in een verklaring.

De 18-jarige Zapata nam het afgelopen zaterdag in de Canadese stad in een boksgala op tegen de Canadese Marie-Pier Houle in het weltergewicht. Ze verloor na de vierde ronde wegens knock-out. Zapata reageerde niet op de bel voor de vijfde van zes ronden en nadat bleek dat ze een hartinfarct had gekregen werd ze naar het ziekenhuis gebracht.

Houle liet weten geschokt te zijn door de uitkomst van de partij. „Boksen draagt veel risico’s en gevaren in zich”, zei ze. „Dit is ons werk en onze passie. Nooit is het de intentie dat ik een van mijn opponenten serieus verwond.”