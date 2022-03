Egan Bernal hervat anderhalve maand na zware crash training: ’Voel me geweldig’

Video

Meilandjes blunderen bij kassa: ‘Schaam me dood!’

Met nog geen honderd euro per week te besteden, gaan de Meilandjes vanaf maandag (20:30 uur op SBS6) ervaren hoe het is om in de bijstand te leven. Dat alles voor hun nieuwe programma Chateau Bijstand. Verslaggever Jordi Versteegden zocht Martien, Erica en Maxime op in hun tijdelijke woning in Uitho...