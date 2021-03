Sterk Ajax veel te goed voor Young Boys

Door het resultaat en ook het spel in de Johan Cruijff ArenA van de Amsterdammers zou de return geen problemen mogen opleveren. Ajax domineerde. De doelpunten kwamen na rust van de routiniers Davy Klaassen, Dusan Tadic en Brian Brobbey.

Tieners in de basis

Erik ten Hag koos voor zowel Jurriën Timber als Devyne Rensch, allebei tieners, in zijn basisopstelling. Edson Alvarez startte weer op het middenveld. Hij speelde op die plek, omdat Daley Blind vanwege een knieblessure niet inzetbaar was. Rensch stond in de basis door een kwetsuur van Noussair Mazraoui.

Bij Young Boys had oude bekende Miralem Sulejmani een basisplek. Ajax nam de Serviër in 2008 voor iets meer dan 16 miljoen euro over van sc Heerenveen. De inmiddels 32-jarige aanvaller had een vrije rol bij de Zwitsers, maar kwam er zelden aan te pas.

Miralem Sulejmani in duel met Devyne Rensch. Ⓒ ANP/HH

Ajax was vanaf de prille beginfase beter dan de opponent uit Zwitserland. Ryan Gravenberch kwam na een goed kwartier met een fraai schot in de buurt bij de openingstreffer, maar keeper Guillaume Faivre stond op zijn post. Vlak daarvoor was met Antony gevaarlijk met een kopbal, die verdween op aangeven van Dusan Tadic net naast.

Tadic zelf kreeg na 35 minuten ook een behoorlijke kans. De Serviër kwam schuin voor het doel in kansrijke positie, maar zijn inzet werd gestopt door de goalie. Op dat moment had Ajax al meer dan 70 procent van de tijd de bal. Al zit Young Boys daar over het algemeen niet mee. Ook Bayer Leverkusen had in de vorige ronde veel balbezit tegen de lepe Zwitserse ploeg, maar liep in het mes van de counter. Ajax deed dat beter, en gaf in de eerste helft niks weg.

In de 52e minuut was Ajax opnieuw dicht bij een doelpunt. Weer was het Faivre die zijn ploeg behoedde voor een achterstand. De keeper redde prima na een kopbal van Alvarez. Bij een schot van Antony hoefde de doelman even later niet op te treden. Dat verdween net naast. Tussendoor kreeg Nicolas Tagliafico de eerste gele kaart van de avond.

Blijdschap bij de Amsterdammers. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Klaassen opent de score

Ajax bleef beter. De treffer kon niet uitblijven en bleef ook niet uit. Na een combinatie met Tadic kreeg Klaassen de bal met wat geluk mee. Maar bij zijn afronding was er van fortuin geen sprake. Met een hard schot met zijn normaal gesproken wat mindere linkerbeen opende de ras-Ajacied de score.

Met nog een kwart wedstrijd te gaan paste Ten Hag een dubbele wissel toe. Oussama Idrissi kwam in de ploeg voor de balende Braziliaan Antony. Perr Schuurs verving Rensch.

Tadic met de belangrijke 2-0

Tadic zorgde er acht minuten voor dat Ajax met een toch wel gerust gevoel mag afreizen voor het uitduel. Via de binnenkant van de paal zorgde de aanvoerder van de Amsterdammers voor de belangrijke tweede treffer. Het was zijn zestiende Europese goal voor Ajax, net zoveel als Sören Lerby en Luis Suarez er produceerden.

Invaller Brobbey zorgde voor het slotakkoord met de 3-0.