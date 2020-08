Robben-loos Groningen klopt Heracles

Groningen speelde in een 5-3-2-variant, met twee hoge backs. Met Gabriel Gudmundsson (links) en de nog altijd aanwezige Deyovaisio Zeefuik (rechts). Nu de transfer van de jeugdinternational naar Hertha BSC nog altijd ver weg lijkt, stond hij gewoon op het veld. Met Damil Dankerlui, die werd overgenomen van Willem II, is zijn eventuele vervanger al in huis. Al was Dankerlui zaterdagavond nog niet van de partij. Die backs met lopend en voetballend vermogen, zullen de aanval van de Groningers moeten voeden. Met Robben in een vrije rol, als een soort schaduwspits. Terugvallen op 4-3-3, met Robben als rechtsbuiten, kan altijd nog.

Waar zijn teamgenoten 45 minuten konden warmdraaien in dit systeem, maakte Robben zelf nog eventjes pas op de plaats. Dat zagen ook de paar duizend toeschouwers in Groningen, die keurig volgens het coronaprotocol op de tribune zaten, maar zich voorafgaand aan het duel lieten horen voor doelman Sergio Padt. De doelman ziet af van een overgang naar Emmen en blijft in Groningen.

Bekijk ook: Forse schade FC Groningen vanwege eerste thuisduels met Arjen Robben tegen PSV en Ajax

De aanhang hield één keer de adem in (schot Heraclied Rai Vloet op de lat) en konden één keer juichen. Dat was bij het doelpunt kort na rust van Kian Slor (18). De aanvaller mocht in februari al debuteren tegen PEC Zwolle. Slor was één van de vele nieuwe gezichten in de tweede helft, waaraan beide ploegen met flink gewijzigd elftal begonnen.