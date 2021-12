Henk Veerman beslist Friese derby in voordeel SC Heerenveen

De aanloop naar de eerste Friese derby sinds 2016 was voor beide teams emotioneel geweest. De dag voor de wedstrijd werd bekend dat de vader van SC Heerenveen-speler Lucas Woudenberg was overleden. De linksachter ontbrak in de selectie en zijn ploeggenoten speelden met rouwbanden.

Bij SC Cambuur werd door middel van een groot spandoek met daarop de naam Henk stilgestaan bij de absentie van hoofdtrainer Henk de Jong, die door ziekte uit de running is. De Jong had een dag voor de derby even zijn gezicht laten zien op het trainingsveld om het team een hart onder de riem te steken.

Belangrijke rol arbitrage

Er was in Leeuwarden flink wat politie op de been om eventuele onrust in de kiem te smoren. Bij de opkomst van beide ploegen werd vanachter het Cambuur-stadion een ware vuurkwerkshow gegeven. De supporters van de thuisploeg, die hun team bij pas de zevende derby in Leeuwarden op het hoogste niveau niet in het stadion konden ondersteunen, lieten zo toch van zich horen.

Ook op het veld was er direct vuurwerk met een belangrijke rol voor de arbitrage. Nadat scheidsrechter Danny Makkelie aanvankelijk door had laten spelen voor een situatie in het strafschopgebied van SC Cambuur, waarbij Calvin Mac-Intosch de bal op de hand kreeg. VAR Sander van der Eijk trok echter aan de bel en na het bekijken van de beelden besloot Makkelie dat de bal toch op de stip moest. Henk Veerman benutte in de tiende minuut de buitenkans.

Vlam in de pan

Twee minuten later sloeg de vlam in de pan, toen SC Cambuur-verdediger Doke Schmidt, de enige Fries in de basisopstellingen, veel te hard doorging op Tibor Halilovic. Er werd massaal getrokken en geduwd en toen de gemoederen bedaard waren, zag ex-SC Heerenveen-speler Schmidt tot zijn verbijstering dat Makkelie de rode kaart tevoorschijn haalde.

Doke Schmidt kreeg na deze overtreding op Tibor Halilovic rood. Ⓒ ProShots

SC Heerenveen zat in een zetel met een vroege voorsprong en een man meer. De ploeg van trainer Johnny Jansen kreeg kansen om de marge te vergroten, maar SC Cambuur knokte zich terug in de wedstrijd, waarbij een opvallende rol was weggelegd voor linksachter Alex Bangura, die een ongelofelijke actieradius aan de dag legde.

Loon na werken

Na een half uur spelen kreeg SC Cambuur loon naar werken met de gelijkmaker. Een fraai aangesneden vrije trap van Robin Maulun, de technisch vaardige Fransman die vrijwel voortdurend voor dreiging zorgde, werd door de boomlange Let Roberts Uldrikis achter SC Heerenveen-doelman Xavier Mous gekopt.

Ondanks het ongelijke aantal spelers bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. SC Cambuur, gecoacht door interim-trainer Pascal Bosschaart, groef zich niet in en bleef voetballen, waarbij Mees Hoedemakers een belangrijke rol vervulde. De intelligente middenvelder was als schakelspeler een van de betere mensen op het veld.

Veerman matchwinner

De gevaarlijkste speler aan SC Heerenveen-zijde was Anthony Musaba, die mooie duels uitvocht met Bangura. Vlak voor rust was Musaba dicht bij de voorsprong, toen hij de bal na een goede counter hard op de paal knalde.

In de tweede helft waren de meeste dreigende momenten voor het elftal van SC Heerenveen. Er kwamen goede kansen voor Henk Veerman, Nicolas Madsen, Joey Veerman en Benjamin Nygren, die was ingevallen voor Siem de Jong. Maar ook Cambuur had mogelijkheden op de voorsprong. Zo kon Uldrikis een goede voorzet van Maulun net niet de goede richting meegeven, raakte SC Heerenveen-verdediger een bal helemaal verkeerd, waardoor die bijna in eigen doel ging en een goede doelpoging van handenbinder Uldrikis tien minuten voor tijd.

Door de aanvallende intenties van SC Cambuur in de slotfase kwam er meer ruimte voor SC Heerenveen. Eerst ontsnapte de thuisploeg nog aan een achterstand toen Halilovic de lat geselde en Cambuur-doelman Sonny Stevens de bal ternauwernood kon wegtikken na een inzet uit de rebound van Hamdi Akujobi. Meteen daarop was het wel raak toen Henk Veerman vrij kon inkoppen: 1-2. Het was de zevende competitietreffer van de Volendammer dit seizoen en een goal die in Friesland extra waarde heeft.