Stefan de Vrij met Inter op titelkoers na zege op AC Milan

Lautaro Martínez was de grote man bij de bezoekers. De Argentijnse aanvaller bracht de eerste en de tweede treffer op zijn naam. De Belg Romelu Lukaku besliste de immer beladen wedstrijd in de 66e minuut. Het was zijn zeventiende competitietreffer en daarmee is hij topscorer van de Serie A.

Inter verstevigde dankzij de ruime zege de koppositie. Nummer 2 AC Milan staat nu op 4 punten.

Het was de eerste Milanese competitiederby met beide teams in de top 2 van de ranglijst sinds april 2011. Verdediger Stefan de Vrij speelde bij Inter de hele wedstrijd en hield onder anderen vedette Zlatan Ibrahimovic van scoren af. De Zweedse aanvalsleider werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Internazionale was vorige maand in het Italiaanse bekertoernooi ook al te sterk voor AC Milan (2-1). In oktober eindigde de eerste derby van het seizoen nog in het voordeel van de club van Ibrahimovic (1-2). Inter won in augustus 2009 voor de laatste keer in de Serie A met een marge van minimaal drie doelpunten van de aartsrivaal (0-4).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A