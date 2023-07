Van de Sanden niet in definitieve WK-selectie; aanvalster wel mee als reserve naar Australië

Tot de eerste bal op het WK rolt, mag Jonker nog een eventueel geblesseerde speelster vervangen. Daarna is het wisselen niet meer toegestaan. Na het bijwonen van de openingswedstrijd tegen Portugal in Dunedin worden de twee reserves, Van de Sanden en Lorsheijd dus, op het vliegtuig naar huis gezet als er in de tussentijd geen spelers geblesseerd afgevallen zijn.

Droom in duigen

Voor Kalma viel de WK-droom in duigen. De topscorer van de Eredivisie viel als laatste af uit de groep van 26 speelsters, waarvan Jonker er 25 meeneemt naar Australië. De bondscoach ruimde in zijn selectie wel een plaats in voor Wieke Kaptein, het 17-jarige talent van FC Twente.

Van de Sanden maakte deel uit van het elftal dat in 2017 de Europese titel veroverde. Ook zat ze twee jaar later in de groep die tweede werd bij het WK. Voor de definitieve selectie van het EK van 2021 viel Van de Sanden ook af, net als Kalma.

Miedema geblesseerd

Jonker had eerder al Romée Leuchter en Alieke Tuin geschrapt uit de selectie. Na de oefenwedstrijd tegen de jongens van De Volewijckers onder 18 vielen ook Kika van Es en Tiny Hoekstra af voor de definitieve selectie. Oranje speelt op het WK ook zonder de geblesseerde Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden van Oranje liep eind vorig jaar een zware knieblessure op en is niet op tijd hersteld.

Oranje speelt zondag nog in Kerkrade de laatste oefenwedstrijd tegen België voordat het elftal het vliegtuig in stapt. Op 7 juli vertrekt Oranje richting Australië, waar de Leeuwinnen een trainingskamp beleggen voordat ze doorreizen naar Nieuw-Zeeland, waar het Nederlands elftal al haar drie groepsduels speelt. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland duurt van 20 juli tot en met 20 augustus. Oranje neemt het in de groepsfase op tegen Portugal, de Verenigde Staten en Vietnam. De ploeg speelt op 23 juli de eerste wedstrijd tegen Portugal.

Definitieve WK-selectie Nederlands elftal:

Doel: Daphne van Domselaar (FC Twente), Lize Kop (Ajax) en Jacintha Weimar (Feyenoord).

Verdediging: Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Merel van Dongen (Atletico Madrid), Stefanie van der Gragt (Internazionale), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Aniek Nouwen (AC Milan) en Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).

Middenveld: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Wieke Kaptein (FC Twente), Jill Roord (VfL Wolfsburg) en Sherida Spitse (Ajax).

Aanval: Lineth Beerensteyn (Juventus), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal) en Katja Snoeijs (Everton).

Reserves: Barbara Lorsheijd (ADO Den Haag, doel) en Shanice van de Sanden (Liverpool, aanval).

Spanje met herstelde Putellas naar WK

Alexia Putellas doet met Spanje mee aan het WK. De spelmaakster van FC Barcelona is voldoende hersteld van een knieblessure, die haar tot eind april tien maanden aan de kant had gehouden. Putellas was begin deze maand in de door Barcelona gewonnen Champions League-finale tegen VfL Wolfsburg nog niet fit genoeg om te beginnen.

Alexia Putellas houdt Panama’s Carmen Montenegro achter zich in een vriendschappelijk duel. Ⓒ ANP/HH

In de definitieve selectie van bondscoach Jorge Vilda zitten ook Barcelona-speelsters Aitana Bonmati, Mariona Caldentey en Ona Batlle. Zij behoorden tot een groep van vijftien internationals die niet onder Vilda wilden spelen. In een mail aan de Spaanse bond RFEF meldden de speelsters vorig jaar september dat de situatie onder de trainer hun emotionele toestand en gezondheid schaadt.

Lang niet alle vijftien speelsters keerden terug op hun standpunt. Onder anderen Barcelona-speelsters Patri Guijarro, Mapi Leon en Sandra Paños ontbreken om die reden in de definitieve WK-selectie van Spanje.