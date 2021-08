Sparta Praag-AS Monaco ontsierd door apengeluiden

„Maar we hebben de wedstrijd gewonnen en daarmee ook gewonnen van het racisme. We zijn allemaal heel erg bedroefd en walgen ervan dat het in de 21e eeuw doorgaat”, betoogde de Kroaat.

De Franse middenvelder Aurelien Tchouameni (21) opende in Praag de score. Daarna waren er apengeluiden te horen in het stadion. De zwarte voetballer en zijn teamgenoten deden daarover hun beklag bij de arbitrage waarna de Engelse scheidsrechter Michael Oliver het duel volgens UEFA-protocol 3 minuten stillegde. Tijdens die korte onderbreking klonk er een bericht over het omroepsysteem dat de wedstrijd zou worden gestaakt als de aanhang van Sparta Praag zich opnieuw racistisch zou gedragen. Het duel kon worden uitgespeeld.

„Een voetbalveld is een deel van de wereld. Dit soort gedrag moet echt worden gestopt. Ik hoop dat het niet meer gebeurt”, verzuchtte Kovac.