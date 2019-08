Prijswinnaar Telegraaf blijkt mega-talent

Ze bleek zelf ook al aardig te kunnen racen. De vrolijke en knappe Nina uit het Drentse Wijster vliegt in haar eigen kart als een komeet de baan over in een veld met alleen maar mannen. Een aangename verrassing voor de organisatie en voor Telesport, dat jong talent graag ondersteunt maar niet op de hoogte was dat de winnaar van de prijsvraag zo thuis is in de racerij.

,,Ik kart al vanaf mijn vijfde jaar, vroeger ging ik met mijn ouders mee naar het circuit. Die deden allebei ook aan karten’’, zegt Nina. In wedstrijden zijn er vaak niet meer dan twee meiden die meerijden. Daar is Nina er eentje van en ze heeft de lef om zich in het sterke veld goed te roeren.’’

Tom Coronel was al evenzeer verrast. ,,Hé wat doe jij hier? Dit is leuk zeg’’, aldus de ervaren coureur. ,,Ik heb haar gezien en meegemaakt in Hongarije. Dit is een talent met de juiste passie, dit kan er eentje worden, hoor.’’

Ze stapte zonder problemen in bij Coronel en ging met bloedstollende snelheid over het circuit, waar ook vandaag nog een hele dag racespektakel te bewonderen is en waar ook een Formule 1-Renault een demonstratie geeft. Alleen tijdens de burnout, die Coronel deed, stonden de tranen even in de ogen bij Nina. ,,Maar dat kwam door de rook van al het verbrande rubber.’’

De organisatie was zo onder de indruk van Nina, die ook kennis maakte met Jack Aitken, dat vandaag nog wordt bekeken of ze bij Robert Doornbos kan plaatsnemen in de enige tweezitter Formule 1-wagen.

