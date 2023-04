Spektakel in NBA-playoffs: Booker maakt er 47, Celtics verliezen in slotseconde

De ploeg uit Denver won het vijfde duel in de best-of-sevenseries met Minnesota Timberwolves met 112-109 en bepaalde de eindstand op 4-1. De Suns waren met 136-130 te sterk voor Los Angeles Clippers en beslisten de series met dezelfde cijfers.

De Nuggets moesten tegen de Timberwolves hard werk voor hun vierde en beslissende zege. De ploeg keek in het begin van de wedstrijd al snel tegen een achterstand van 15 punten aan. Maar mede dankzij 35 punten van Jamal Murray en 28 punten, 17 rebounds en 12 assists van Nikola Jokic kwamen de Nuggets terug.

De Timberwolves kregen in de slotseconde nog wel een kans het duel te verlengen, maar de driepunter van Anthony Edwards, topscorer bij zijn ploeg met 29 punten, ging mis.

Devin Booker was de grote man bij de Suns. Hij maakte 47 punten. Kevin Durant voegde er 31 punten aan toe. Ook de Suns stonden aan het begin van de tweede helft met 10 punten achter, maar Booker kwam op stoom en leidde de Suns met 25 punten in het derde kwart naar de zege.

Atlanta Hawks hield zich op het nippertje in de race tegen Boston Celtics. Met nog 1,8 seconden op de klok maakte Trae Young de beslissende driepunter: 119-117. De stand is nu 3-2 in het voordeel van Celtics.