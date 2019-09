Verstappen met volle kracht vooruit: ’Het zat een beetje tegen’

Direct na de start ontstaat er chaos in de staart van het F1-peloton op Monza: Verstappen kan onmiddellijk de pits in voor een nieuwe ’neus’. Ⓒ GETTY IMAGES

MONZA - Waar kan je Max Verstappen normaal gesproken voor wakker maken? Juist, voor een uitdagend potje racen. Toch is de coureur van Red Bull Racing juist blij dat de Grand Prix van België en Italië achter de rug zijn. Na de snelle uitvalbeurt op zijn geliefde Spa-Francorchamps was het resultaat op dat andere hogesnelheidscircuit, Monza, een week later niet heel veel bevredigender: achtste.