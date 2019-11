Wiegman op mobieltje blijkt grote verassing

Smits zou zich in eerste instantie melden bij Oranje onder 23, maar ze werd zondag overgeheveld naar het ’grote’ Oranje omdat Lineth Beerensteyn een lichte hersenschudding heeft opgelopen. De aanvalster van Bayern München mist het duel met Turkije, maar sluit daarna in de aanloop naar de thuiswedstrijd van volgende week dinsdag in Arnhem tegen Slovenië wellicht weer aan.

„Na ons competitieduel zondag met VV Alkmaar bleef ik nog even in de kantine hangen”, zegt Smits. „De trainer was er ook en ik zag dat hij stond te bellen. Hij riep me bij zich en toen draaide hij z’n telefoon om. Op het scherm zag ik ’Sarina Wiegman’ staan. Dat was een grote verrassing natuurlijk. Ze zei dat ik het goed doe en daarom een kans krijg.”

De Nederlandse voetbalsters hebben een fitte selectie. Bondscoach Sarina Wiegman stond dinsdag met al haar 23 opgeroepen internationals op het veld in Zeist.

Sarina Wiegman vertrekt met een fitte selectie naar Turkije. Ⓒ EPA

In vergelijking met de vorige interlandperiode zijn Jackie Groenen, Shanice van de Sanden en Kika van Es na blessures weer terug. Wiegman mist alleen nog het duo Stefanie van der Gragt en Lieke Martens van FC Barcelona.

De voetbalsters vliegen woensdag via Istanbul naar Izmir, een stad in het westen van Turkije. Oranje speelt daar vrijdag de vijfde wedstrijd uit de EK-kwalificatiereeks. De vorige vier werden allemaal in winst omgezet.