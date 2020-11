Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft goed nieuws voor Red Bull

Red Bull is op zoek naar een oplossing, aangezien de huidige leverancier Honda er na 2021 mee stopt. Het topteam ziet het niet zitten om – net zoals in het verleden met Renault – weer als een klantenteam te opereren. Red Bull hoopt de Honda-motoren in eigen beheer te krijgen en op die manier door te gaan, maar kostentechnisch is dat volgens topadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner alleen mogelijk als er een ontwikkelingsstop komt.

Alle andere leveranciers en autosportfederatie FIA moeten dan wel akkoord gaan. Mercedes ging niet verrassend direct overstag, aangezien het over de sterkste krachtbron beschikt. Renault voelde er aanvankelijk weinig voor, omdat Red Bull eerder dit jaar juist tegen een ontwikkelingsstop na volgend seizoen was. Ook Renault-baas Cyril Abiteboul lijkt inmiddels echter mee te denken, waardoor het uitzicht van Red Bull op het slagen van het plan steeds rooskleuriger wordt.

Mattia Binotto van Ferrari. Ⓒ REUTERS

Ferrari was in eerste instantie ook fel tegenstander, maar het team is van gedachten veranderd. ,,We begrijpen de intentie van Red Bull en hebben de laatste dagen vergaderingen gehad met de Formule 1 en de FIA. We steunen het voorstel om de motoren te bevriezen, want dat betekent dat we proberen om de nieuwe regels voor de motoren naar 2025 te halen”, bevestigt teambaas Mattia Binotto, die overigens niet aanwezig is in Bahrein.

De nieuwe reglementen staan eigenlijk voor 2026 gepland, maar zouden dus een jaar naar voren gehaald kunnen worden. Binotto: ,,Het is niet de eerste keer dat Ferrari op een verantwoordelijke manier handelt in het belang van de Formule 1.”

De Ferrari-teambaas zei ook dat de nieuwe motor, die dus mogelijk al in 2025 wordt ingevoerd, vijftig procent goedkoper moet zijn wat totale kosten betreft dan de huidige krachtbron.