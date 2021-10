Duel Max Verstappen en Lewis Hamilton scoort ook in Amerika

Het is daarmee de op een na best scorende Amerikaanse Grand Prix ooit, na de editie van 2007. Dat was de laatste keer dat de Formule 1 actief was op het legendarische circuit van Indianapolis. Toen schakelden gemiddeld 1,4 miljoen ’thuisfans’ in. Het gaat dan om de hele uitzending. Naar puur de race zelf keken zondag bijvoorbeeld anderhalf miljoen Formule 1-fans.

Op het Circuit of the Americas waren over drie dagen liefst 400.000 fans aanwezig. Amerika is erg belangrijk voor de Formule 1, mede vanwege de eigenaren van Liberty Media. Dit jaar ligt het kijkcijfergemiddelde op bijna 950.000, een enorme winst ten opzichte van de laatste jaren. Volgend jaar wordt er niet alleen geracet in Austin, maar ook in Miami.