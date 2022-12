Kroatië zorgt voor megastunt op WK: Brazilië naar huis

Kroatië toonde een geweldig karakter tegen Brazilië, dat het grootste deel van de tweede helft de bovenliggende partij was én de leiding nam in de verlenging, maar uiteindelijk toch kopje onder ging tegen de Kroatische vechtlust.

De Brazilianen hadden in de strafschoppenreeks een groot psychologisch nadeel, want in de verlenging leken ze de klus al afgemaakt te hebben, toen Neymar in de blessuretijd van de eerste verlenging de Goddelijke Kanaries op voorsprong bracht. Het Braziliaanse feest was groot, maar dat was buiten de taaiheid van de Kroaten gerekend. Invaller Bruno Petkovic bracht de Brazilianen drie minuten voor het einde van de tweede verlenging een mokerslag toe door de gelijkmaker binnen te schieten.

De ontluistering was enorm bij de Brazilianen, want het zag er allemaal zo mooi uit. Het doelpunt van Neymar had een grote symbolische waarde, want het was de 77e van Neymar voor de Braziliaanse ploeg, waarmee hij als topscorer aller tijden op gelijke hoogte is gekomen met niemand minder dan Pelé. De grootste Braziliaanse voetballer aller tijden, die met ernstige gezondheidsproblemen kampt en aan wie de Brazilianen de successen in Qatar opdragen.

Het WK in Qatar is het toernooi van de supersterren, die het waarmaken voor hun land. Lionel Messi was al belangrijk voor Argentinië, Kylian Mbappé stal de show voor Frankrijk en Luka Modric was ondanks zijn hoge leeftijd van het allergrootste belang voor Kroatië. Met zijn goal in de kwartfinale voegde Neymar, die in de achtste finale tegen Zuid-Korea al een goal had gemaakt en een assist had verzorgd, zich bij dat gezelschap.

Tussen hoop en vrees

In de groepsfase had Neymar nog last gehad van een enkelblessure en Brazilië verkeerde tussen hoop en vrees. De gedachten gingen terug naar het WK van 2014, toen hij de beslissende fase van het toernooi moest missen door een breuk in een ruggenwervel. Maar ditmaal herstelde Neymar snel en wist hij zijn land tegen Kroatië bij de hand te nemen.

De Braziliaanse bondscoach Tite stuurt zijn ploeg aan. Ⓒ ANP/HH

Het was op papier een ongelijke strijd tussen het enorme voetballand Brazilië met 214 miljoen inwoners en zijn enorme arsenaal aan talent en Kroatië, het kleinste land in de kwartfinales met nog minder dan 4 miljoen inwoners.

Daar was in de eerste helft helemaal niets van te zien, want de Kroaten hadden het prima voor elkaar en wisten onder aanvoering van oude soldaat Luka Modric, die zijn zeventiende WK-duel speelde, met verzorgd combinatiespel goed onder de Braziliaanse druk uit te spelen. De Kroaten slaagden erin om Neymar, het grote wapen van de Selecao ver van hun doel te houden, waar hij weinig gevaar kon stichten.

De Braziliaanse bondscoach Tite had dezelfde elf spelers gekozen in zijn basiself als in de wedstrijd tegen Zuid-Korea. Zijn Kroatische collega Zlatko Dalic had twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het treffen met Japan. Borna Sosa en Marco Pasalic stonden ditmaal in de basis. Dat ging ten koste van Borna Barisic en Bruno Petkovic.

Bekijk ook: Oranje treft Argentinië in kraker en houdt zich vast aan ongeslagen status

Het was een tactisch voetbalgevecht en veel kansen leverde het voor rust niet op. Een paar dreigende momenten voor Vinicius Junior en Neymar en dat was het verder wel. Veel spektakel was er niet bij de strijd tussen de vijfvoudig wereldkampioen Brazilië en de verliezend WK-finalist van vier jaar geleden. Voor Brazilië was het al de vijftiende kwartfinale op een WK die het land afwerkte, voor Kroatië nummer drie.

Het wedstrijdbeeld veranderde in de tweede helft. De Brazilianen kwamen gedreven uit de kleedkamer en schakelden door naar een hogere versnelling. Kroatië werd in het defensief gedrongen en kwam niet of nauwelijks meer aan het eigen spel toe. De kansen volgden elkaar in hoog tempo op. Richarlison, Vinicius, Neymar (tweemaal) en Lucas Paqueta (tweemaal) kregen goede kansen om de score te openen, maar net als in de vorige wedstrijd tegen Japan vervulde de Kroatische doelman Dominik Livakovic een heldenrol voor het Balkanland. De goalie van Dinamo Zagreb stond geweldig te keepen en kwam steeds als winnaar uit de strijd.

Antony komt er niet langs bij Borna Sosa. Ⓒ AFP

Er was even opwinding toen bleek dat de Kroatische verdediger Josip Juranovic de bal op zijn arm had gekregen in het eigen strafschopgebied, maar de Nederlandse VAR Pol van Boekel zag er geen strafschop in en besloot na het bekijken van de beelden scheidsrechter Michael Oliver er niet voor naar de kant te halen.

Blok

De Kroatische defensie met daarin de sterke Josko Gvardiol bleef met enig kunst- en vliegwerk overeind, waardoor de wedstrijd op verlenging afstevende. Tite had in de loop van de tweede helft zijn hele aanval vervangen. Raphinha, Richarlison en Vinicius waren naar de kant gehaald en voor hen in de plaats waren ex-Ajacied Antony, Rodrygo en Pedro in de ploeg gekomen, maar ook met de nieuwe bezetting lukte het maar niet om een gaatje te vinden in het hechte Kroatische blok. De Kroaten wisten zelfs iets onder de druk uit te komen en sleepten een verlenging uit de strijd.

Dat was geen toeval, want de Kroaten spelen op het WK-podium opvallend vaak een verlenging. Op het vorige WK leverden de achtste finale tegen Denemarken, de kwartfinale tegen Rusland en de halve finale tegen Engeland een verlenging op en driemaal trok Kroatië aan het langste eind. Tegen Denemarken en Rusland na het nemen van strafschoppen, net zoals dat afgelopen maandag ook het geval was in de achtste finale tegen Japan. Op het vorige WK werd Engeland in de halve finale verslagen door de Kroaten door een winnende goal van Mario Mandzukic in de verlenging.

Neymar is compleet door het dolle als hij Brazilië in de verlenging op voorsprong heeft geschoten. Ⓒ AFP

De Kroaten zijn taaie overlevingskunstenaars en het frisse was er wel vanaf bij de Brazilianen. De grootste kans in de verlenging was voor Kroatië na goed werk van invaller Bruno Petkovic, maar de sterk spelende middenvelder Marcelo Brozovic joeg de bal in kansrijke positie over. De gedachten dwaalden bij Kroatië alweer stiekem af richting een mogelijke strafschoppenserie maar in de extra tijd van de eerste verlenging was daar het moment van Neymar. De vedette van de Brazilianen zette de aanval zelf op, wist met een dubbele eentwee met eerst Rodrygo en vervolgens Paqueta oog in oog met doelman Livakovic te komen. De geweldenaar onder de Kroatische lat werd door Neymar op het verkeerde been gezet, waarna hij voor een geweldig Braziliaans feest op de tribune zorgde. De Brazilianen dachten de buit binnen te hebben, maar Kroatië rechtte heel knap de rug en bracht het wéér tot een strafschoppenreeks. En andermaal bleken de Kroaten daarin het koelst, waardoor ze net als vier jaar geleden de finale nog in zicht hebben. De volgende halte is een halve finale tegen Nederland of Argentinië.

Bekijk hier alle uitslagen en het programma op het WK voetbal