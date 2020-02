Daley Blind: ’Dat vreet soms aan je’

Bij de goal van Cyriel Dessers stond de ervaren verdediger niet goed opgesteld. De spits van de club uit Almelo zette de verdediger aan de kant en knalde fantastisch binnen. „Ik stond verkeerd. Daar loop ik niet voor weg”, vertelde Blind, die twee maanden aan de kant stond nadat hij last kreeg van een ontstoken hartspier.

Bekijk ook: Nieuwe dreun voor Ajax

Blind voelt zich naar eigen zeggen op dit moment wel weer helemaal goed. „Ik voel me goed. Het is zwaar. Het is een mentaal zware periode geweest. Dat vreet soms aan je. En lichamelijk doet dat soms wat met je. Er komt veel op je af. Heel veel druk. Je wil er direct staan. Die druk leg ik me zelf ook op.”

Ajax verloor voor de derde keer op rij een uitwedstrijd in de eredivisie. De koploper zag de voorsprong op nummer twee AZ slinken tot drie punten. Ajax speelt donderdag eerst nog tegen Getafe en dan komt komende zondag AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. „Vandaag was het onder de maat. Donderdag sta ik er weer. Maak je maar geen zorgen”, beloofde Blind in gesprek met FOX Sports.