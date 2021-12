Zó kan Max Verstappen kampioen worden in Jeddah

Autosport

Nico Rosberg heeft tip voor Max Verstappen: ’Dán vol in de aanval bij Lewis Hamilton’

Nico Rosberg denkt dat de ervaring van Lewis Hamilton de doorslag gaat geven in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De 36-jarige Brit is zevenvoudig wereldkampioen, terwijl Verstappen (24) dicht bij zijn eerste titel is.