Tsjechisch international Jakub Jankto komt uit de kast

„Net als iedereen heb ik mijn sterktes, zwaktes, een familie, vrienden, een baan waarvoor ik dag in dag uit, al jarenlang, serieus als prof vol passie mijn best voor doe. Maar net als ieder ander wil ook in in vrijheid leven, zonder angst”, is te lezen op de social media-kanalen van de Tsjech.

Onbeschoft gedrag

„Ik wil leven zonder vooroordelen, (homo)geweld, of ander ongepast, onbeschoft gedrag. Maar mét liefde. Ik ben homoseksueel en ik wil me niet langer verstoppen”, schrijft Jankto, die door het Spaanse Getafe dit seizoen verhuurd is aan Sparta Praag. „Je hebt onze steun. Leef je leven, Jakub. Niets anders doet ertoe”, meldde Sparta Praag. Getafe laat op Twitter weten „maximaal respect en onvoorwaardelijke steun” te geven aan Jankto.

Jankto is 45-voudig international en stond nog niet zo lang geleden oog in oog met het Nederlands elftal. De middenvelder viel in bij Tsjechië tijdens de door Oranje met 2-0 verloren achtste finale op het Europees kampioenschap in 2021.

Taboe

Homoseksualiteit is in de voetbalwereld nog altijd een taboe. Vorig jaar mei kwam de jonge Engelse speler Jake Daniels van Blackpool, die toen 17 jaar was, uit de kast. Daarmee was hij de eerste nog actieve voetballer die uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In Australië ging Joshua Cavallo hem in 2021 voor.

In Engeland was de laatste coming-out van een profvoetballer, voor Daniels, die van Justin Fashanu in 1990. Dit leidde in de voetbalwereld tot negatieve reacties. Fashanu, die nog een tijdje in Schotland voetbalde voor Hearts, pleegde in 1998 zelfmoord. Daarna kwamen nog wel wat voetballers uit de kast, zoals de Duitser Thomas Hitzlsperger, maar pas na hun loopbaan.