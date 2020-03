Eén keer eerder werd een groot voetbaltoernooi verschoven

De wereldvoetbalbond FIFA besloot in 1946 dat Brazilië het eerste naoorlogse wereldkampioenschap mocht organiseren. Dat zou plaatsvinden in 1949, volgens het Nederlandse FIFA-lid Karel Lotsy vanwege de opgelopen achterstand. „Dat halen we nu weer in door ze in 1949 en 1951 te laten spelen en daarna weer in 1954.” De FIFA koos bewust voor een land buiten Europa, omdat de oorlogsschade daar nog te groot was.

De voorbereidingsperiode van drie jaar bleek alleen veel te kort. De FIFA besloot daarom in september 1947 om het evenement een jaar uit te stellen. Dit historische besluit werd genomen tijdens een FIFA-congres in het Victoria Hotel in Amsterdam. Brazilië, gastland van het WK 1950, verloor in de finale van Uruguay. Het aanvankelijke idee voor een WK in 1951 is nooit uitgevoerd.

Het coronavirus heeft nu geleid tot een algehele ’voetbalstop’ in Europa. Tijdens de oliecrisis van 1973 kwam het internationale voetbal eveneens in de problemen. Ook in Nederland was het van 4 november 1973 tot en met 6 januari 1974 verboden om op zondag met de eigen auto de weg op te gaan.

De consequenties voor het voetbal waren enorm, want elk weekend gingen 4 miljoen mensen op pad om een wedstrijd bij te wonen. De KNVB had geen noodplan en diende daarom een verzoek in bij de regering om de eerste autoloze zondag uit te stellen naar 11 november, maar dat werd afgewezen. Mensen moesten maar met het openbaar vervoer, lopend of met de fiets.

De Nederlandse sportwereld was in grote verwarring. De elf grootste bonden stuurden een wanhoopstelegram naar de ministerraad. „Zij verzoeken met de grootste klem te bevorderen dat het mogelijk wordt de activiteiten voort te zetten voor 2.235.000 actieve leden, die zij vertegenwoordigen. De financiële offers voor de verenigingen gaan thans een ondraaglijke last betekenen”, stond in het bericht. Ook dit verzoek werd echter genegeerd.

Het amateurvoetbal lag daarom van 21 december tot en met 1 maart helemaal stil. In totaal 800.000 voetballers werden hierdoor getroffen. Nu heeft de KNVB zo’n 1,2 miljoen leden die de komende weken niet kunnen voetballen.