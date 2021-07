De emotionele achtbaan van dressuuramazone Marlies van Baalen: ’Wist meteen dat er iets niet goed was’

Marlies van Baalen met haar paard Go Legend blaast op het NK een handkus naar de camera voor haar inmiddels overleden vader. „Er kwam een bepaalde kracht in mij naar boven.” Ⓒ DigiShots

AMSTERDAM - Verdriet en vreugde lagen de afgelopen weken dicht bij elkaar voor dressuuramazone Marlies van Baalen. Terwijl ze alles op alles moest zetten om een olympisch ticket te bemachtigen met haar toppaard Go Legend overleed haar vader na een extreem kort ziekbed. Slechts een paar weken later promoveerde Van Baalen van meereizende reserve naar officieel teamlid voor Tokio, maar wel omdat het beste paard van haar collega Dinja van Liere door een administratieve fout niet mee mocht. De dressuurploeg is inmiddels vertrokken naar Tokio.