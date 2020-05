Lionel Messi: ’De opsluiting viel mij zwaar’

De Spaanse competitie heeft zijn planning al op tafel liggen, maar er is nog geen definitieve datum voor de herstart van La Liga. Het is nog altijd wachten op groen licht van de regering, of La Liga op 12 juni weer opgepakt kan worden.

Messi staat te popelen om weer te beginnen. „Fysiek voel ik mij uitstekend. Ik heb thuis goed kunnen trainen en heeft mij geholpen om fit te blijven”, aldus Messi, die het moeilijk had met de quarantaine. „Het was erg lastig allemaal, maar uiteindelijk koester ik wel de extra tijd die ik met mijn familie heb kunnen spenderen.”

De sterspeler van FC Barcelona probeert met een positieve blik naar de pauze te kijken. De Catalanen staan weliswaar bovenaan in La Liga, maar het gaat met hangen en wurgen Messi en co. „Misschien kunnen wij ervan profiteren, maar laten we eerst afwachten of de competitie weer begint. Dan kunnen we alle twijfels achter ons laten en echt zien of wij het gewenste niveau in huis hebben.”

De Bundesliga gaat op 16 mei van start, in Spanje moeten de voetballers het geduld nog even bewaren. „Ik kan niet wachten”, zegt Messi over een eventuele herstart van La Liga. „Het zal raar worden zonder fans, maar dat niet alleen. We zullen in afgesloten trainingskampen moeten. Niemand wil op die manier gescheiden worden van zijn familie.”

Dan de transfergeruchten. Volgens Javier Tebas, de baas van La Liga, zal er op de transfermarkt weinig gebeuren aankomende zomer. „Daar gaat de clubleiding over”, aldus Messi, die wel een kanttekening plaatst. „In deze tijden is alles zeldzamer, dat zal op de transfersmarkt niet anders zijn. Als er wel een speler komt, moet die in ieder geval de club een goede impuls geven.”

Een van de namen die veel genoemd wordt in Camp Nou is Lautaro Martínez. De spits van Internazionale, die Messi kent van de Argentijnse nationale ploeg. „Lautaro is een indrukwekkende spits. Hij is heel compleet: sterk, kan goed dribbelen, kan scoren en weet hoe hij de bal bij zich kan houden. We gaan het zien, net zoals bij alle andere spelers die aan Barcelona gelinkt worden.”

Messi maakte zich eerder dit seizoen zorgen over de kwaliteit van het team. In zijn ogen kon ’dit Barcelona’ nooit de Champions League winnen. „Ik heb nooit getwijfeld aan het team en ik denk dat we nog steeds alle trofeeën (La Liga en Champions League, red.) kunnen winnen, maar niet op de manier hoe we de afgelopen maanden hebben gespeeld”, aldus Messi, wiens mening niet overeenkwam met die van zijn trainer Quique Setien. „Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar ik baseer die van mij op het feit dat ik al jaren in de Champions League speel. Daardoor weet ik dat wie die cup nooit kunnen winnen als we op dezelfde manier blijven spelen.”