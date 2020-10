Voetbalshow AZ in Europa League

Dani de Wit feliciteert Albert Gudmundsson met diens treffer. Beide spelers vervullen een hoofdrol in het succesvolle Europese optreden van AZ. Ⓒ Foto BSR Agency

ALKMAAR - AZ grossiert in de Eredivisie weliswaar in gelijke spelen, in de Europa League weet de ploeg van trainer Arne Slot wel degelijk hoe je moet winnen. Hrvatski Nogometni Klub (HNK) Rijeka, de bekerwinnaar van Kroatië, werd in Alkmaar met 4-1 opzijgezet. Na de tweede zege in successie mag AZ in een poule met de runner-up van de Serie A (Napoli) en de koploper van de Primera Division (Real Sociedad) stiekem gaan hopen op Europese overwintering.