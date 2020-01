Populariteit Ajax levert Spakenburg bak met geld op

De populariteit van Ajax spekt de kas van Spakenburg, blijkt uit navraag bij de Amsterdamse club, die de Johan Cruijff ArenA – capaciteit 52.017 – volledig uitverkocht. De leiding hecht er net als eerder in de voorrondes van de Champions League tegen PAOK Saloniki en APOEL Nicosia en nu in de Europa League tegen Getafe waarde aan dat de sfeer optimaal is. Daarom gingen de kaarten voor het treffen met de Spakenburgers voor 20 (lange zijde), 10 (korte zijde) en 5 euro (uitvak en slechtzichtplaatsen) van de hand.

De reglementen van de KNVB bepalen dat de recette, na aftrek van kosten, wordt gedeeld. Ajax betaalt een flinke huur aan de ArenA en een fikse som voor de stewards. Maar desondanks krijgt Spakenburg meer dan waar door de semiprofs op was gerekend. Door de successen van vorig seizoen en het sprankelende voetbal in de eerste seizoenshelft blijft het elftal van Erik ten Hag hot. Ajax verkocht alle kaarten ’op eigen kracht’, via de website Ajax.nl. Door geen gebruik te maken van andere sites, hoeft er geen enkele commissie te worden betaald. En daar plukt Spakenburg de vruchten van.

Ajax won met 7-0 van Spakenburg. Ⓒ BSR Agency