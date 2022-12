UEFA start nieuw onderzoek naar financiën Juventus

De UEFA had in augustus al een schikking getroffen met Juventus vanwege overtredingen van de financiële regels. Toen moest de club 3,5 miljoen euro betalen. De bond zegt nu „alle juridische stappen te nemen die zij passend acht” als de situatie bij de club is veranderd ten opzichte van toen of als er nieuwe zaken worden ontdekt.

Onder anderen voorzitter Andrea Agnelli en vicevoorzitter Pavel Nedved legden deze week hun functies neer vanwege het lopende onderzoek van de Italiaanse justitie naar mogelijke boekhoudkundige fraude en onregelmatigheden bij transfers. Zo zou Juventus met de transferwaarde van spelers en hun salarissen in de boekhouding hebben gesjoemeld om aan de regels van de UEFA te voldoen.

Derde in Serie A

Juventus, dat afgelopen zomer Oranje-international Matthijs de Ligt verkocht aan Bayern München, staat nu op de derde plaats in de Serie A. De club meldde in september over afgelopen seizoen een recordverlies van 254,4 miljoen euro te hebben geleden.