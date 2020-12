Peter Bosz ziet tweeling Bender (31) er mee stoppen: ’Mooi geweest’

De Benders hebben naar eigen zeggen steeds vaker last van fysieke problemen. „Deze keuze heeft niets te maken met de club, maar met onze gezondheid en onze families”, zeggen de oud-internationals. „We denken dat het moeilijk wordt om na de zomer nog steeds op hoog niveau te voetballen. Wie ons kent, weet dat we iedere dag 100 procent geven. Dat wordt echter steeds lastiger door de pijn en fysieke problemen waar we steeds meer mee te maken hebben.”

Internationals

Lars Bender speelt al sinds 2009 voor Leverkusen. De middenvelder, negentienvoudig international van de ’Mannschaft’, moest aan het begin van dit seizoen de aanvoerdersband afstaan aan de Chileen Charles Aranguiz. Sven Bender kwam in 2017 over van Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer kampioen was geworden in de Bundesliga. De verdediger speelde zeven interlands. De broers Bender maakten deel uit van de olympische ploeg die op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro zilver pakte.

Technisch directeur Rudi Völler prijst de „uitzonderlijke sportieve prestaties” van de broers. „Er zijn in de Bundesliga maar een paar spelers zoals Lars en Sven. Ze staan voor voetbalklasse, extreme professionaliteit en betrouwbaarheid, voor wilskracht en de bereidheid om hard te werken.” De Benders benadrukken dat ze hun laatste seizoen graag succesvol willen afsluiten. Leverkusen staat in de Duitse competitie op de tweede plaats.

