Foto’s: Tourhelden attractie in Boxmeer en Aalst

Steven Kruijswijk gaat op de foto met een fan voorafgaand aan het criterium Daags na de Tour, het eerste wielercriterium na de Tour de France. Ⓒ ANP

Steven Kruijswijk is maandagavond in Boxmeer de topattractie in het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De wielrenner van Jumbo-Visma, die derde werd in de Tour de France, werd voor de start omringd door wielerfans die met hem op de foto wilden en hem om een handtekening vroegen.