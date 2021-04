Penaltykoning Tim Krul houdt Norwich op titelspoor

Krul (33) verhinderde in de 54e minuut met een specialiteit van het huis de 1-1. De 14-voudig Oranje-international stopte een strafschop. Drie minuten later verdubbelde Max Aarons de voorsprong van The Canaries, die na ruim een half uur spelen tot stand was gekomen dankzij een treffer van Xavi Quintilla.

Emiliano Buendia was in de slotfase goed voor de derde Norwich-treffer. Tussendoor maakte Lyndon Dykes het namens QPR nog even spannend, al bleef de 2-2 mede dankzij Krul uit.

Norwich heeft na 44 van de 48 duels een voorsprong van vijf punten op nummer twee Watford, dat zaterdag in het spoor van de koploper bleef dankzij een 1-0 overwinning op Millwall en zich bovendien verzekerde van promotie. Alleen de titel staat voor beide clubs nog op het spel.

Brentford, dat dinsdag pas speelt, staat met een puntentotaal van slechts 78 een straatlengte achter en kan alleen via de play-offs, waaraan de nummers drie tot en met zes deelnemen, nog promoveren.

Penaltykoning

De 1.93 meter lange Krul geldt sinds zijn heldenrol op het WK 2014 als een penaltykoning. Destijds loodste hij het Nederlands elftal als invaller met twee reddingen in de strafschoppenserie tegen Costa Rica naar de halve finale loodste.