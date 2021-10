Aliou Baldé teruggezet naar Feyenoord Onder 21

„Ik was niet heel tevreden over hoe Aliou een aantal dingen heeft ingevuld, dat gaat zowel over dingen op het trainingsveld als daarbuiten”, verklaarde trainer Arne Slot. „Als hij die taken bij de beloften goed wel invult, bestaat er een kans dat hij weer bij de A-selectie aansluit. Alleen wel in die volgorde.”

Baldé kwam afgelopen januari over van Diambars FC. Sindsdien was de 18-jarige aanvaller in vier wedstrijden een aantal minuten gegund, 49 in totaal.

Mark Diemers en Franco Antonucci trainen na een lange afwezigheid weer volledig met de groep mee. Antonucci maakt deze week zijn eerste minuten bij de beloften.