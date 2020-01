Australian Open: Na Djokovic ook Federer naar laatste acht

Federer neemt het in de kwartfinale op tegen Tennys Sandgren. De Amerikaan versloeg na een spannende partij de als twaalfde geplaatste Fabio Fognini: 7-6 (5) 7-5 6-7 (2) 6-4.

Novak Djokovic bereikte voor de elfde keer in zijn loopbaan de kwartfinale. Hij had drie sets nodig om zich van de Argentijn Diego Schwartzman te doen. De als tweede geplaatste toptennisser won de partij met 6-3, 6-4 en 6-4. Voor een plek in de halve eindstrijd neemt Djokovic het op tegen de Canadees Milos Raonic, die de Kroaat Marin Cilic in drie sets versloeg.

Koolhof eruit in dubbelspel

Wesley Koolhof werd in de eerste ronde van het gemengd dubbel uitgeschakeld. De Nederlandse tennisser ging met zijn Tsjechische partner Kveta Peschke onderuit tegen het als vijfde geplaatste Tsjechische/Kroatische koppel Barbora Krejcikova en Nikola Mektic. Koolhof en Peschke verloren de partij met 5-7 en 2-6.

Koolhof kwam in het dubbelspel bij de mannen niet verder dan de tweede ronde. Hij verloor toen aan de zijde van Mektic van de Australiërs Marc Polmans en James Duckworth.