Column Bert van Marwijk: Geen fan van nóg meer technologie

Het was zonder enige concurrentie nu al het doelpunt van het toernooi geweest. Onze aanvallende middenvelder Ali Saleh stond met zijn rug naar het doel, nam de bal aan met zijn borst en met een bicycle-kick schoot hij de bal onhoudbaar achter de doelman van Mauritanië. Maar nadat iedereen klaar was met feestvieren keek de VAR nog eens naar de beelden en ontdekte dat onze doelpuntenmaker met zijn knieschijf (!) buitenspel had gestaan op het moment dat de bal naar hem onderweg was. Het had allemaal geen gevolgen voor het resultaat omdat we met de VAE de wedstrijd in de groepsfase van de Arab Cup uiteindelijk wonnen. Maar het was wéér zo’n moment dat je je afvraagt of de VAR een verbetering is voor het voetbal.