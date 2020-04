’Schoon’ Japan inspireert K-1-legende Peter Aerts

„Mijn vrouw heeft smetvrees, dus iedereen die bij ons in de sportschool komt, weet dat het hier altijd ontzettend hygiënisch is”, zegt de 49-jarige vechtsporticoon lachend.

Zodra zijn gym weer open mag van het kabinet doen Peter en Esther Aerts er nog een schepje bovenop. „Uiteraard hebben we dan desinfecterende handgel bij de ingang staan. En we zijn van plan om, net als in Japan, speciale doekjes bij de bokszakken en fitnessapparatuur neer te leggen, zodat direct na de les alles goed schoongemaakt kan worden. Zonder een eigen handdoek kwam je er al niet in bij ons, dus op dat vlak hoeven we niets te veranderen. Als we merken dat iemand ziek is, word je weggestuurd. Dat willen we gewoon niet hebben.”

Hoewel de Aertsjes in hun eigen sportschool niets te klagen hebben, denken ze dat veel Nederlanders nog wel wat kunnen opsteken van de gemiddelde Japanner. „In Japan lopen veel mensen met mondkapjes rond. Dat doen ze om anderen niet te besmetten. En Japanners zijn over het algemeen veel geduldiger dan wij, ze wachten altijd netjes op hun beurt. Ook de openbare toiletten zijn daar veel schoner en iedereen wast keurig zijn handen. In Nederland is het allemaal veel viezer. Wat dat betreft is het coronavirus misschien toch nog ergens goed voor. Hopelijk worden we meer bewust van het belang van een goede hygiëne.”