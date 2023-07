Geroddel over geld: zelfs Whatsapp-berichten worden gecontroleerd in Formule 1

FRANCORCHAMPS - Geroezemoes en geroddel zijn in de Formule 1-wereld nooit ver weg. Achter de schermen zijn de speculaties over teams die het budgetplafond (opnieuw) hebben overschreden alweer in volle gang. Dat het onderzoek naar de financiële handel en wandel van de tien teams zoveel tijd in beslag neemt is niet zo verwonderlijk. Bezoekjes van autosportfederatie FIA aan de fabrieken hebben soms meer weg van een inval van de FIOD.

De auto van Max Verstappen gaat dit jaar als de brandweer. In de wandelgangen worden ondertussen vraagtekens geplaatst bij de (financiële) handelwijze van zijn team Red Bull. Ⓒ Foto Frits van Eldik