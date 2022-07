Uitblinkende De Leede gidst cricketers Oranje naar WK T20

Door onze Telesportredactie

Bas de Leede op archiefbeeld Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse cricketers hebben zich vrijdag in Bulawayo geplaatst voor het WK T20. Oranje versloeg in de halve finale van het WK-kwalificatietoernooi de Verenigde Staten met zes wickets en is verzekerd van een ticket voor het eindtoernooi in Australië.