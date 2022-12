Bart Vreugdenhil wil dinsdag werelduurrecord op natuurijs verbreken in Winterswijk

WIJV blaast in samenwerking met de KNSB het uurrecord op natuurijs nieuw leven in door Vreugdenhil van marathon- en beloftenschaatsteam SKITS ’Port of Amsterdam’ de kans te geven het record scherper te stellen. De laatste keer dat op natuurijs het record is verbeterd was in 1928. Toen kwam de Fransman Leon Quaglia in Chamonix tot 32,970 km. En in 1949 deed de Nederlander Marius Strijbis in het Noorse Hamar een poging. Hij kwam op 7 februari 1949 tot een afstand van 32.660 meter op natuurijs. Dat is gelijk de beste prestatie van een Nederlander op natuurijs ooit.

De schaatsbaan in Winterswijk in 2021. Ⓒ ANP/HH

De verwachting is dat Vreugdenhil dinsdagochtend ettelijke kilometers meer kan afleggen. IJsmeester Hendrik van Prooije denkt dat hij zelfs in staat moet zijn het laatste record dat op kunstijs buiten een ijshal is gevestigd - 38,558 km van Jan Kooiman in 1985 - te kunnen verbeteren. Het zou overigens een officieus record worden, want de internationale schaatsbond ISU erkent het werelduurrecord niet officieel. Sinds het bestaan van kunstijs en schaatshallen is er nooit meer een poging gedaan om een uurrecord op natuurijs te verbreken.

Wonderbaan

De laatste paar jaren heeft Winterswijk telkens de primeur van natuurijs. Universiteit Twente is betrokken bij de ontwikkeling van de ’wonderbaan’. Professor Gerrit Brem en zijn student Michael Hop hebben samen met WIJV getekend voor dit technische hoogstandje. Het geheim van de ijs- en skeelerbaan zit hem vooral in de ondergrond van de ijsvloer. De bodem heeft doorgaans een gemiddelde temperatuur van circa 9 graden en door de ijsvloer nu te isoleren van de grond middels het plaatsen van een bijzondere laag schuimbeton, ligt er sneller ijs en bovendien ontdooit het ijs minder gauw.

De recordpoging start dinsdagochtend in Winterswijk om 8.30 uur.