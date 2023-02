Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander voor eerste keer al vóór aanvang Formule 1-seizoen grote favoriet Nieuwe situatie voor Max Verstappen: ’Maar te vroeg om daarover te praten’

Door Erik van Haren

Max Verstappen op het circuit van Sakhir. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Zelden oogden Red Bull Racing én zijn kopman Max Verstappen zo optimistisch na afloop van de Formule 1-tests in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook met alle voorzichtigheid, die altijd betracht dient te worden na de oefensessies, kan niemand eromheen dat de Engels/Oostenrijkse renstal topfavoriet is. Tegelijkertijd heeft verderop in het veld ook Aston Martin indruk gemaakt in Bahrein, terwijl McLaren juist vies tegenvalt.